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        Şırnak'ta alim ve şair Melaye Ciziri, Kırmızı Medrese'de anıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 16 ve 17. yüzyılın önemli alim, şair ve edebiyatçılarından Melaye Ciziri için tarihi Kırmızı Medrese'de anma programı ve panel düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Şırnak'ta alim ve şair Melaye Ciziri, Kırmızı Medrese'de anıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 16 ve 17. yüzyılın önemli alim, şair ve edebiyatçılarından Melaye Ciziri için tarihi Kırmızı Medrese'de anma programı ve panel düzenlendi.

        Melaye Ciziri'nin bir dönem eğitim de verdiği tarihi Cizre Kırmızı Medrese'de gerçekleştirilen etkinliğe; akademisyenler, din adamları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış ve selamlama konuşmasını Banga Heq Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Abdussamed Yalçın yaptı. Konuşmaların ardından okunan şiir, kaside ve dualarla Melaye Ciziri anıldı.

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        Programda konuşan HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Melaye Ciziri'nin temsil ettiği değerlerin önemine dikkat çekerek, "Melaye Ciziri'nin medeniyeti; onun medresesi, irfanı, şiiri ve edebiyatıyla bu bölgenin ve bu toplumun öz medeniyetidir. Bizden alınmaya, tahrip edilmeye ve dönüştürülmeye çalışılan bir medeniyet hedef alınmaktadır. Dolayısıyla bu medeniyeti bilmek, esasını ve kaynağını anlamak, korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak hayati bir husustur. Melaye Ciziri'nin ortaya koyduğu bu mirası geliştirmek ve unutulmasına engel olmak hepimizin görevidir. İlim, irfan, edebiyat ve ilahi aşk saç ayağı üzerine oturan bu medeniyet anlayışıyla toplumumuzu yeniden yetiştirmek, geleceğimizi asli fıtratımız üzerine inşa etmek hepimizin boynunun borcudur" dedi.

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        Panelde akademisyenler, Melaye Ciziri'nin edebi ve fikri dünyasını ele alan kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Tarihi mekanda gerçekleşen anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

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