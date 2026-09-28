GÜNCELLEME - Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i öldü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Şah Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi süren yaralıların yakınları arasında gerginlik yaşanması üzerine hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Kavgada yaralanan C.Ç. (23) kurtarılamadı.
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