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        GÜNCELLEME - Şırnak'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 19:17 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DFT 762 plakalı otomobil, Akdizgin köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada araçtaki 4 kişi ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güçlükonak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hejar Özer (20) ile Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yasin Balkan (16) kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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