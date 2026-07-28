Şırnak'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi ağır yaralandı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DFT 762 plakalı otomobil, Akdizgin köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki 4 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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