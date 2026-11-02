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        Silopi'de belediyeden 1,6 milyarlık harcama açıklaması

        Şırnak'ın Silopi ilçe Belediye Başkanı Av. Jiyan Ormanlı'ya yönelik istifa çağrısının ardından Silopi Belediyesi, 2026 yılının ilk 10 aylık giderlerini belediye binasına astığı pankartla kamuoyuna duyurdu. Açıklanan harcamaların toplamı 1 milyar 600 milyon 507 bin lirayı aşarken, vatandaşlar gelir tablosunun da açıklanmasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Silopi'de belediyeden 1,6 milyarlık harcama açıklaması

        Şırnak'ın Silopi ilçe Belediye Başkanı Av. Jiyan Ormanlı'ya yönelik istifa çağrısının ardından Silopi Belediyesi, 2026 yılının ilk 10 aylık giderlerini belediye binasına astığı pankartla kamuoyuna duyurdu. Açıklanan harcamaların toplamı 1 milyar 600 milyon 507 bin lirayı aşarken, vatandaşlar gelir tablosunun da açıklanmasını istedi.

        Silopi Belediye Başkanı Av. Jiyan Ormanlı'ya yönelik istifa çağrısının ardından belediye yönetimi, 1 Ocak30 Ekim 2026 dönemine ait harcamalarını ayrıntılı şekilde kamuoyuyla paylaştı. Belediye binasına asılan büyük pankartta, yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen harcamalar farklı başlıklar altında sıralanırken, her bir gider kalemi için ödenen tutarlara da yer verildi. Silopi Belediyesinin açıkladığı verilere göre, 1 Ocak30 Ekim 2026 tarihleri arasındaki toplam harcama 1 milyar 600 milyon 507 bin 986 lira 52 kuruş olarak kayıtlara geçti. Tabloda en büyük payın personel maaşlarına ayrıldığı görüldü. Personel maaşları için 764 milyon 133 bin 291 lira 96 kuruş ödeme yapılırken, yol yapım ve bakım çalışmaları 172 milyon 374 bin 996 lira ile ikinci sırada yer aldı. Araç alımları için 104 milyon 665 bin 777 lira, içme suyu kuyuları, içme suyu ve kanalizasyon hatları ile arıtma tesisi kapsamında boru ve malzeme alımları için ise 82 milyon 315 bin 827 lira 48 kuruş harcandığı bildirildi. Diğer dikkat çeken giderler arasında 69 milyon 996 bin 437 lira 68 kuruşluk çeşitli mal ve malzeme alımları, 63 milyon 596 bin 554 lira 38 kuruşluk iş makineleri ve araç bakımonarım giderleri ile 46 milyon 234 bin 226 lira 86 kuruşluk akaryakıt ve yağ alımları yer aldı.

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        16 araç için 104,6 milyon lira ödendi

        Belediyenin paylaştığı harcama listesinde araç filosuna yönelik alımlar da dikkat çekti. Açıklamaya göre 10 yolcu otobüsü, 3 kepçe, 1 ekskavatör ve 2 forklift olmak üzere toplam 16 araç için 104 milyon 665 bin 777 lira ödeme yapıldı. Yol çalışmaları kapsamında 300 bin metrekare parke taşı ve 74 bin 925 metrekare asfalt yapımı için 172 milyon 374 bin 996 lira harcandığı belirtildi. Park, bahçe ve mezarlık çalışmalarına yönelik malzeme alımı ve onarım giderleri ise 38 milyon 754 bin 198 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

        Vatandaşlar, 1 Ocak30 Ekim 2026 tarihleri arasında belediyenin hangi kaynaklardan ne kadar gelir elde ettiğinin açıklanmasını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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