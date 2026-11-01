Şırnak'ta Hisar Ana Üs Bölgesine girişler 5 gün yasaklandı
Şırnak Valiliği, havan atışları nedeniyle Hisar Ana Üs Bölgesine girişlerin 2-6 Kasım'da yasaklandığını bildirdi.
Giriş: 01.11.2026 - 13:47 Güncelleme:
Şırnak Valiliği, havan atışları nedeniyle Hisar Ana Üs Bölgesine girişlerin 2-6 Kasım'da yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kara Kuvvetleri Komutanlığı 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından 2-6 Kasım 2026 tarihleri arasında Hisar Ana Üs Bölgesinde havan atışları icra edilecektir.
Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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