Şırnak'ta 50 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.