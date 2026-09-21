Şırnak'ta 50 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şırnak'ta hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şırnak'ta hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüyor.
Bu kapsamda 112 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarı değerlendiren ekipler, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi (33) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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