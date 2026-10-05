Şırnak'ta asayiş operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 113 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Giriş: 05.10.2026 - 19:09 Güncelleme:
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 113 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, 28 Eylül-4 Ekim'de 158 asayiş olayı meydana geldi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 113 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.
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