GÜNCELLEME - Şırnak'ta 3 tırda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Şırnak'ta 3 tırda yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Silopi ve Cizre ilçelerinin kontrol noktalarında 3 tırda arama gerçekleştirildi.

Tırların gizli bölmelerine gizlenmiş 19 tabanca, 24 şarjör, 584 gram skunk, 460 gram kannabinoid, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.