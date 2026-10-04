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        GÜNCELLEME - Şırnak'ta 3 tırda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

        Şırnak'ta 3 tırda yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 21:05 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta 3 tırda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

        Şırnak'ta 3 tırda yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Silopi ve Cizre ilçelerinin kontrol noktalarında 3 tırda arama gerçekleştirildi.

        Tırların gizli bölmelerine gizlenmiş 19 tabanca, 24 şarjör, 584 gram skunk, 460 gram kannabinoid, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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