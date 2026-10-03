İstanbullu öğrenciler Cizre'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi

İstanbul'dan Şırnak'a gelen öğrenci ve eğitimciler, tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

"Bizim Gök Kubbemiz Projesi" kapsamında kente gelen öğrenci ve eğitimciler, Cizre ilçesini ziyaret etti.

Burada Dengbej Evi'ni gezen öğrenci ve eğitimcilere dengbejlik kültürü hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında Mem-u Zin, Hz. Nuh ve İsmail Ebul-İz El-Cezeri türbeleri ile tarihi Kırmızı Medrese'yi de ziyaret eden öğrenci ve eğitimciler, yetkililerden bilgi aldı.

Öğrenciler ve eğitimciler, programın ardından kendilerine gösterilen ilgiden dolayı yetkililere teşekkür etti.