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        Silopi'de Teknoloji Sınıfı açıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilerin bilişim teknolojileri alanındaki eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Teknoloji Sınıfı törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Silopi'de Teknoloji Sınıfı açıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilerin bilişim teknolojileri alanındaki eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Teknoloji Sınıfı törenle hizmete açıldı.

        Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümünde oluşturulan sınıfın açılışına Kaymakam Çağlar Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okul müdürü Hakkı Kaya ve Albaraka Türk personeli katıldı.

        Açılış kurdelesi protokol ve banka personeli tarafından kesilirken, projeye katkı sunanlara plaket takdim edildi.

        Albaraka Türk'ün İleri Dönüşüm Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında kurulan sınıfta, öğrencilerin kullanımına 30 bilgisayar sunuldu. Bu bilgisayarlarla öğrencilerin bilişim teknolojileri alanında uygulamalı eğitim imkanlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

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        Albaraka Türk tarafından yürütülen proje kapsamında Silopi'de kurulan teknoloji sınıfının, Türkiye genelinde açılan 11'inci atölye olduğu belirtildi.

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