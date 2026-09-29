Silopi'de Teknoloji Sınıfı açıldı

Albaraka Türk tarafından yürütülen proje kapsamında Silopi'de kurulan teknoloji sınıfının, Türkiye genelinde açılan 11'inci atölye olduğu belirtildi.

Açılış kurdelesi protokol ve banka personeli tarafından kesilirken, projeye katkı sunanlara plaket takdim edildi.

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümünde oluşturulan sınıfın açılışına Kaymakam Çağlar Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okul müdürü Hakkı Kaya ve Albaraka Türk personeli katıldı.

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