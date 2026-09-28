Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 21-27 Eylül'de asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 460 gram kannabinoid, skunk bitkisi, 2 gram sentetik uyuşturucu, 584 gram skunk, 30 sentetik ecza hapı ve 7 gram kubar esrar ele geçirilirken 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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