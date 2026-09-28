Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 21-27 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 44'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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