Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 18:48 Güncelleme:
        Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 21-27 Eylül'de terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 0,68 gram eroin, 4,50 gram skunk ve 49 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Öte yandan Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan 30 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        İtalya laneti!
        İtalya laneti!
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan...
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan...
        TEKNOFEST Güneydoğu için Cizre'de koordinasyon toplantısı
        TEKNOFEST Güneydoğu için Cizre'de koordinasyon toplantısı
        Cizre'de belediye işçisi iş kazasında öldü
        Cizre'de belediye işçisi iş kazasında öldü
        Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Şırnak Kadın Spor Kulübü, Gazikentspor'u 3-1 yendi
        Şırnak Kadın Spor Kulübü, Gazikentspor'u 3-1 yendi
        Şırnak'ta "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali yapıldı
        Şırnak'ta "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali yapıldı