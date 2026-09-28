Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 21-27 Eylül'de terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 0,68 gram eroin, 4,50 gram skunk ve 49 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Öte yandan Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan 30 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.