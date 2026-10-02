Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş'ın adı Şırnak'ta açılan kütüphaneye verildi

Gayirinal, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş adına hizmete giren bu modern kütüphanenin, öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını geliştirmesine, akademik başarılarını artırmasına ve araştırma kültürünü benimsemesine önemli katkılar sunmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki okulda oluşturulan kütüphaneye, 2 yıl önce Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ertaş'ın adı verildi.

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