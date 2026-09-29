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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Cizre'de Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

        Cizre'de Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, "29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü" dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Cizre'de Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, "29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü" dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik yapıldı.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde teknik personel gıda kaybı ve israfına dikkati çekmek ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla okulları ziyaret ediyor.

        Bu kapsamda ekipler okullarda düzenlenen programlarda gıda kaybı ve israfına karşı öğrencileri bilinçlendirmek için sunum yapıyor.

        Eğitimlerle, öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişiminin önemine dikkat çekilmesi, gıdanın bilinçli tüketilmesi ve israf edilmeden değerlendirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

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