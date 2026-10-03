Cizre'de anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ilçede eğitim gören 25 anaokulu öğrencisine birimlerin yürüttüğü çalışmalar, görev ve sorumlulukları ile emniyet teşkilatında kullanılan hizmet araçları hakkında bilgi verildi.

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