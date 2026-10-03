İdilli öğrenciler Şanlıurfa'da TEKNOFEST heyecanını yaşadı
Şırnak'ın İdil ilçesinden Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan öğrenciler, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu.
Giriş: 03.10.2026 - 14:10 Güncelleme:
Şırnak'ın İdil ilçesinden Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan öğrenciler, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu.
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