Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal, Beytüşşebap'ta sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, Beytüşşebap ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, Beytüşşebap ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Beytüşşebap Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Anmal, sağlık çalışanlarının çalışma ve barınma koşullarının iyileştirilmesine yönelik talepleri değerlendirdiklerini belirtti.
İlçede yapımı süren hastane ve lojmanların tamamlanmasının önem taşıdığını bildiren Anmal, Toplum Sağlığı Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezinin hizmet verdiği binada da bakım ve onarım ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.
Anmal, toplantıda dile getirilen taleplerin raporlaştırılarak ilgili yerlere iletileceğini belirtti.
Programa, Sağlık-Sen İlçe Temsilcisi Servet Ataman, Beytüşşebap Devlet Hastanesi iş yeri temsilcisi Sabri Serhat Kılıç, şube yönetim kurulu üyeleri ile sendika temsilcileri katıldı.
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