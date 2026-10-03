Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal, Beytüşşebap'ta sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

İlçede yapımı süren hastane ve lojmanların tamamlanmasının önem taşıdığını bildiren Anmal, Toplum Sağlığı Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezinin hizmet verdiği binada da bakım ve onarım ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.

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