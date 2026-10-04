Şırnak'ta 3 tırda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Silopi ve Cizre ilçelerinin kontrol noktalarında 3 tırda arama gerçekleştirildi.

Şırnak'ta 3 tırda yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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