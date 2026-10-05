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        Şırnak'ta "İl Afet Tehlikeleri ve Muhtemel Riskler 1. Çalıştayı" yapıldı

        Şırnak'ta İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında "İl Afet Tehlikeleri ve Muhtemel Riskler 1. Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Şırnak'ta "İl Afet Tehlikeleri ve Muhtemel Riskler 1. Çalıştayı" yapıldı

        Şırnak'ta İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında "İl Afet Tehlikeleri ve Muhtemel Riskler 1. Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Fikri Badioğlu, Öğretmenevi'nde yapılan çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, afet yönetiminin yalnızca afet sonrası yaraları sarmak olmadığını, en önemli görevinin afetler öncesindeki riskleri bertaraf etmek ve ortak bir akılla hareket etmek olduğunu söyledi.

        Ülkenin coğrafi konumu ve jeolojik yapısı gereği pek çok doğal kaynaklı afetle karşı karşıya kaldığını belirten Badioğlu, şunları kaydetti:

        "Şırnak dağlık coğrafyası, iklim koşulları itibarıyla deprem, kütle hareketleri, su baskınları, orman yangınları ve meteorolojik afetler gibi riskleri barındırmaktadır. 2027-2031 yıllarını kapsayacak yeni İRAP belgemiz, ilimizin coğrafi koşullarını, geçmiş afet tecrübelerini ve kurumsal imkanları en ince ayrıntısına kadar hesaba katacak bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmaktadır. Geçtiğimiz uygulama döneminde elde ettiğimiz kazanımları, karşılaştığımız zorlukları ve edindiğimiz tecrübeleri bu çalıştayın merkezine alıyoruz. Kurumlarımızın sahip olduğu teknik bilgi, saha deneyimi ve güncel verileri ortaya koyarak tehlikeye maruz alanları, etkilenebilecek nüfusu, kritik tesisleri ve altyapımızı derinlemesine burada birlikte değerlendireceğiz."

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        Çalıştayda oluşturulacak çalışma masalarında afet türlerine ilişkin son analizlerin yanı sıra güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehdit analizlerini güncelleyeceklerini anlatan Badioğlu, çalıştayda her fikir, veri ve ortak değerlendirmenin kentin önümüzdeki beş yıllık afet vizyonundaki amaç ve hedeflerin temelini oluşturacağını vurguladı.

        Afet riskini azaltma çalışmalarının bir kurumun tek başına altından kalkabileceği bir sorumluluk olmadığına dikkati çeken Badioğlu, "Burada kamu kurumlarımızdan yerel yönetimlerimize, üniversitemizden meslek odalarımıza geniş paydaş katılımının sağlanmış olması Şırnak'ımızın bu konuda kurumsal kapasitesinin ve dayanışma bilincinin en büyük kanıtıdır." ifadesini kullandı.

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        AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek de kurumların uzman temsilcilerinin, mühendislerin ve akademisyenlerin önümüzdeki 5 yıl boyunca kentteki afet risklerinin neler olduğunu ve bu risklerin hangi kurum tarafından nasıl bertaraf edilmesi gerektiğini belirleyen bir eylem planı hazırlayacaklarını aktardı.

        Çalıştayı çok önemsediklerini dile getiren İşlek, "Riskleri önceden görüp bunları bertaraf etmek afet yönetiminin en önemli görevlerindendir. Bugün bunun bu ayağını oluşturmak üzere toplandık." dedi.

        Konuşmaların ardından uzmanlar doğal afetlere ilişkin sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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