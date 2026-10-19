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        Şırnak'ta kaybolan işitme engelli kişi bulundu

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan işitme engelli kişi ekipler tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Şırnak'ta kaybolan işitme engelli kişi bulundu

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan işitme engelli kişi ekipler tarafından bulundu.

        Mezra köyünde yaşayan Servet Yaşar'dan (20) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Köyün kırsalında çalışma yapan ekipler, Yaşar'ı köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir mağarada buldu.

        İlk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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