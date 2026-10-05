Şırnak'ta "Su Hattı Onarım Projesi İşbirliği Protokolü" imzalandı

Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi ile belediye arasında "Su Hattı Onarım Projesi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

İl Özel İdaresinde yapılan protokol töreninde konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, tüm kurumlar ile işbirliği içinde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Şırnak'ın ihtiyacı olan her türlü konuda kurumlara yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da kurumlar arasındaki işbirliği ve ortak akılla Şırnak'ın su altyapısına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Konuşmaların ardından protokolü Çiçek ve Yarka imzaladı.

Protokol kapsamında yapılacak çalışmalarla birlikte Şırnak'ın içme suyu altyapısının daha güçlü hale getirilmesi ve vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz su hizmeti sunulması amaçlanıyor.​​​​​​​