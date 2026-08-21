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        AK Parti'den MHP Sivas İl Başkanı Uygun'a hayırlı olsun ziyareti

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Sivas İl Başkanlığına yeniden seçilen Hakan Uygun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 13:01 Güncelleme:
        AK Parti'den MHP Sivas İl Başkanı Uygun'a hayırlı olsun ziyareti

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Sivas İl Başkanlığına yeniden seçilen Hakan Uygun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Ziyarette, MHP Sivas İl Başkanı Uygun'a yeni görev döneminde başarı dilekleri iletilerek, AK Parti ve MHP teşkilatlarının Cumhur İttifakı çatısı altında Sivas'ın gelişmesi, vatandaşların talep ve beklentilerinin karşılanması ve ülkenin hedeflerine ulaşması için işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

        Aksu, "Terörsüz Türkiye" sürecinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradenin, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

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        Aksu'ya, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hatip, Merkez İlçe Başkanı Rüfet Arslan ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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