Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'den transfer açıklaması:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Süper Lig'den 2-3 kulüp 2 futbolcumuz için bizi ciddi manada yokluyor. Hatta bu hafta maçı izlemeye geleceklerini biliyorum." dedi.

Taşdemir, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde iki haftayı geride bıraktıklarını söyledi.

Ligde bu hafta Manisa FK ile karşılaşacaklarını hatırlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"İki maç geride kaldı. Bence iki maçta da oyun olarak iyi oynadık ama skora yansıtamadık. Bu hafta da geçen seneden beri kadrosunu koruyan, doğru 4-5 tane takviye yapan, ilk iki haftayı da 6 puanla kapatan bir rakibimiz var. Bu sene lig, geçmiş senelerden daha zor. Denk ve güçlü takımlar var. Biz de kendimize göre güçlüyüz. Dolayısıyla bu hafta zorlu 3'üncü maçımıza çıkıyoruz. İnşallah hem ilk golümüzü atarız, hem de galibiyetimizi alıp yolumuza devam ederiz."

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Takımdan ayrılması gündemde olan Badji ile ilgili şu anda bir gelişme olmadığını aktaran Taşdemir, "Badji'nin gideceğini varsayarak hareket ediyoruz. Şu anda bizim 2 yabancı kontenjan alma hakkımız var. Öbür türlü de Türk oyuncu alma hakkımız var. Biz bu haklarımızın çoğunluğunu bulabilirsek ön tarafa kullanmayı planlıyoruz." dedi.

- Süper Lig'den iki futbolcumuza ciddi teklif var

İsmet Taşdemir, 2 oyuncularına Süper Lig'den ciddi teklifin geldiğini ifade etti.

Teklifi yapan takımların isimlerini vermesinin doğru olmadığını vurgulayan Taşdemir, "Süper Lig'den 2-3 kulüp 2 futbolcumuz için bizi ciddi manada yokluyor. Hatta bu hafta maçı izlemeye geleceklerini biliyorum. Oyuncularımızın arkasında duralım. Bazen hata yapıyorlar. Oyuncularımızın vereceği performans belki yarın bir gün takımımızın, camiamızın yükünü kurtaracak." diye konuştu.

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Bir gazetecinin Manaj'ın performansının eleştirildiğini sorması üzerine Taşdemir, "Manaj geçen sene 2 ay kala sakatlandı. Dolayısıyla hiç çalışamadı, araya yaz girdi bundan dolayı da çalışamadı. Tamamıyla tatil yaptığından değil, malumunuz geç toplandık. Toplandığımız günden beri hem kilosu fazlaydı hem de çalışmaları ona göre yaptık. Şimdi belli bir kıvama geldi. Evet şu anda Manaj belli bir kıvama geldi. Performans olarak hazır durumda değil ama onu hazırlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Antrenman

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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Ardından koordinasyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan oyunları ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 24 Ağustos Pazartesi günü BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.