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        STB Yönetim Kurulu Başkanı Karakaya'dan BBP Sivas İl Başkanı Sezerer'e ziyaret

        Sivas Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, BBP Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 17:35 Güncelleme:
        STB Yönetim Kurulu Başkanı Karakaya'dan BBP Sivas İl Başkanı Sezerer'e ziyaret

        Sivas Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, BBP Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Karakaya ve beraberindeki heyet, ziyarette Sezerer'e yeni görevinde başarılar diledi.

        Ziyarette Sivas'ın ticari ve ekonomik yapısı, bölgesel kalkınma hedefleri ve kentin geleceğine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Karakaya, Sivas'ın ekonomik ve sosyal açıdan gelişiminin sağlanması için kentteki tüm kurum, kuruluş ve siyasi partilerle işbirliği ve diyalog içerisinde olmanın önemine dikkati çekti.

        Sezerer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için Karakaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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