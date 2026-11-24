Uzmanı, uzun süren öksürük, balgamda meydana gelen değişiklikler ve nefes darlığı gibi belirtilerin akciğer kanserinin habercisi olduğuna dikkat çekti.

Özellikle sigara kullanan bireylerin bu belirtileri göz ardı etmemesi gerektiğini vurgulayan Medicana Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, günlük yaşamda çoğu zaman mevsim geçişlerine, soğuk algınlığına ya da sigara kullanımına bağlanan öksürük ve balgam, bazen çok daha ciddi bir hastalığın ilk işareti olabileceğini vurguladı.

Dünyada ve ülkemizde kansere bağlı ölümlerin en önemli nedenleri arasında yer alan akciğer kanseri, erken evrelerde genellikle belirgin şikâyetlere yol açmadığı için geç fark edildiğini belirten Medicana Sivas Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, hastalığın risk faktörleri, erken uyarı işaretleri ve tarama yöntemlerinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

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Akciğer kanserinin erken dönemde çoğu zaman belirti vermediğini ifade eden Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, özellikle uzun süren veya alışılmışın dışında değişiklik gösteren öksürüğün dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Akciğer kanseri hem dünyada hem de ülkemizde kansere bağlı ölümlerin en sık nedenleri arasında yer almaktadır. Hastalığın erken evrelerde belirti vermemesi, tanının gecikmesine ve tedavi seçeneklerinin azalmasına neden olabilmektedir. Uzun süren öksürük, balgamda kan görülmesi, nefes darlığı, açıklanamayan kilo kaybı ve göğüs ağrısı önemli belirtiler arasındadır. Özellikle sigara kullanan kişilerde yeni başlayan, şiddeti artan veya karakteri değişen öksürük mutlaka değerlendirilmelidir. Sabahları görülen alışılmış öksürük ve balgam şikâyetlerinde artış ya da balgamın karakterinde değişiklik olması da göz ardı edilmemelidir" dedi.

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Akciğer kanserinin en önemli risk faktörü sigara

Akciğer kanserlerinin büyük bölümünün sigara kullanımıyla ilişkili olduğunu belirten Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, riskin sigara kullanım süresi ve miktarıyla birlikte arttığını ifade etti. Yerlikaya, "Akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 8590'ı sigara kullanımıyla ilişkilidir. Günlük tüketilen sigara miktarı ve kullanım süresi arttıkça hastalığa yakalanma riski de yükselmektedir. Ancak risk yalnızca aktif sigara kullanıcılarıyla sınırlı değildir. Pasif içicilik, hava kirliliği, genetik yatkınlık ve bazı kimyasal maddelere uzun süreli maruziyet de önemli risk faktörleri arasındadır. Elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri de güvenli alternatifler olarak değerlendirilmemelidir. Nikotin bağımlılığını sürdürmelerinin yanı sıra çeşitli kimyasal maddeler içermektedirler. Uzun vadeli sağlık etkileri konusunda ise araştırmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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"Erken tanı, tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor"

Akciğer kanserinde erken tanının tedavi süreci açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, risk grubundaki kişilerin tarama programları hakkında uzman görüşü alması gerektiğini belirtti. Yerlikaya, "Özellikle 50 yaş üzerindeki, uzun süre sigara kullanmış ve 20 paketyıl ve üzeri sigara öyküsü bulunan kişilerde düşük doz akciğer tomografisiyle tarama, hastalığın erken evrede tespit edilmesine yardımcı olabilir. Bu sayede tedavi seçenekleri ve başarı şansı önemli ölçüde artabilir. Tarama kararı kişinin yaşı, sigara öyküsü ve genel sağlık durumu değerlendirilerek hekim tarafından verilmelidir" diye konuştu.

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Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değil

Sigaranın bırakılmasının her yaşta önemli sağlık kazanımları sağladığını belirten Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, "Sigaranın bırakılması, akciğer kanseri riskini azaltmada atılabilecek en önemli adımlardan biridir. Bırakıldıktan sonra geçen süreyle birlikte risk kademeli olarak düşmeye başlar. Bununla birlikte sigarayı bırakmak, düzenli sağlık kontrollerinin ve gerekli taramaların yerini tutmaz. Özellikle uzun süredir sigara kullanan kişilerin öksürük, balgam, nefes darlığı gibi şikâyetleri alışılmış kabul ederek ertelememesi gerekir. Unutulmamalıdır ki akciğer kanserinde erken tanı hayat kurtarabilir. Vücudunuzun verdiği sinyalleri önemseyin, belirtileri ertelemeyin ve gerekli durumlarda bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurun" dedi.