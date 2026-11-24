Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde, soluk borusu çökmesi nedeniyle uzun süredir nefes almakta zorlanan 3,5 yaşındaki Pomeranian cinsi köpeğe stent yerleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından kentte ilk kez gerçekleştirilen operasyonla, soluk borusunda ciddi daralma bulunan Pomeranian cinsi köpeğin hava yolu yeniden genişletildi. Operasyonun ardından yoğun bakımda gözetim altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaklaşık 3,5 yaşındaki köpek, uzun süredir devam eden solunum güçlüğü nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesine getirildi. Yapılan muayene ve tetkiklerde köpeğin soluk borusunda trakeal kollaps olarak adlandırılan çökme ve buna bağlı ciddi daralma bulunduğu tespit edildi.

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Operasyon öncesi hazırlıkların tamamlanmasının ardından köpeğin soluk borusuna trakeal stent yerleştirildi. Uygulamayla daralan hava yolunun yeniden genişletilmesi sağlandı. Anesteziden sorunsuz şekilde uyandırılan köpek, operasyon sonrasında yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı.

"Sivas'ta bir ilk olan operasyonu gerçekleştirdik"

Operasyon hakkında bilgi veren Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Şen, "Bugünkü hastamız 33,5 yaşlarında Pomeranian ırkı bir köpekti. Hastamız, uzun süredir trakeal kollaps olarak adlandırdığımız, soluk borusunun çökmesi ve buna bağlı gelişen daralma nedeniyle nefes almakta güçlük çekiyordu. Gerekli muayene ve tetkikleri gerçekleştirdikten, operasyon öncesi hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra bugün hastamızın soluk borusuna trakeal stent yerleştirdik. Böylece solunum yolunu yeniden genişleterek hastamızın rahat nefes almasını sağladık. Operasyon sonrasında hastamızın anesteziden sorunsuz şekilde uyanmasını sağladık. Şu anda yoğun bakımda müşahede altında ve taburcu edilmesini bekliyoruz" dedi.

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Uygulamanın Sivas'ta ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Şen, "Ben ve cerrahi ekibim bugüne kadar birçok operasyon gerçekleştirdik. Bu uygulama ise Sivas'ta bir ilk olma özelliği taşıyor. Yalnızca stent uygulamaları değil, bunun yanı sıra birçok zorlu cerrahi operasyonu da ekibimizle birlikte başarıyla yürütüyoruz. Üniversitemizde bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştirmeye ve hastalarımıza hizmet sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Köpeğin sahibi Fadime Bozdiken ise uzun süredir devam eden nefes alma probleminin aileleri için büyük bir endişe oluşturduğunu belirterek "Üç buçuk yaşındaki oğlumuz uzun süredir nefes alma problemi vardı. Son zamanlarda nefes almakta çok daha fazla zorlanıyordu. Sağ olsunlar, İlker Hocamızı tavsiye ettiler. Bunun üzerine buraya geldik. İlker Hocamız ve ekibi bizimle çok yakından ilgilendi, her konuda yardımcı oldular. Kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Yaşadıkları sürecin kendileri için zor geçtiğini belirten Bozdiken, "Çok ağır bir süreç yaşadık. Her gün kaybetme korkusuyla bekliyordum. Onu bugünlere getiren, yeniden sağlığına kavuşması için emek veren herkese minnettarım. Ameliyatta Mehmet Akif Bey, Onur Bey, Batuhan Bey ve Hüsna Hanım da görev aldı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Stentin temin edilmesi konusunda yardımcı olan Ersoy Bey'e de ayrıca teşekkür ederim. Çok şükür, şu anda çok iyi. İlker Hocamıza ve bütün ekibine emekleri için Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Köpeğin yoğun bakımdaki takibinin ardından taburcu edilmesi bekleniyor.