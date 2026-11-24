Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi'nde, soluk borusunun çökmesi nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 3,5 yaşındaki Pomeranian cinsi köpek 'Behlül'e trakeal stent uygulandı. Sivas'ta ilk kez gerçekleştirilen operasyonla solunum yolu yeniden açılan Behlül, yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı’na getirilen Pomeranian cinsi Behlül’ün muayene ve tetkiklerinde, soluk borusunun çökmesine (trakeal kollaps) bağlı olarak solunum yolunda daralma olduğu belirlendi. Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Şen ve ekibi tarafından operasyon yapıldı.

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'RAHAT NEFES ALMASINI SAĞLADIK'

Operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. İlker Şen, "Hastamız 3-3,5 yaşlarında Pomeranian ırkı bir köpekti. Uzun süredir 'trakeal kollaps' olarak adlandırdığımız, soluk borusunun çökmesi ve buna bağlı gelişen daralma nedeniyle nefes almakta güçlük çekiyordu. Gerekli muayene ve tetkikleri gerçekleştirdikten sonra soluk borusuna trakeal stent yerleştirdik. Böylece solunum yolunu yeniden genişleterek hastamızın daha rahat nefes almasını sağladık. Operasyon sonrasında hastamız anesteziden sorunsuz şekilde uyandı. Şu anda yoğun bakımda müşahede altında ve taburcu edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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'SİVAS'TA BİR İLK'

Uygulamanın Sivas'ta ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Şen, "Ben ve cerrahi ekibim, bugüne kadar birçok operasyon gerçekleştirdik. Bu uygulama ise Sivas’ta bir ilk olma özelliği taşıyor. Stent uygulamalarının yanı sıra birçok zorlu cerrahi operasyonu da ekibimizle birlikte yürütüyoruz" dedi.

'HER GÜN ONU KAYBETME KORKUSU YAŞIYORDUM'

Behlül'ün sahibi Fadime Bozdiken ise köpeğinin yaşadıklarını anlatarak, "3,5 yaşındaki oğlumuz Behlül'ün uzun süredir nefes alma problemi vardı. Son zamanlarda nefes almakta çok daha fazla zorlanıyordu. İlker Hocamızı tavsiye ettiler, buraya geldik. Hocamız ve ekibi, bizimle çok yakından ilgilendi, her konuda yardımcı oldular. Çok ağır bir süreç yaşadık. Her gün Behlül’ü kaybetme korkusuyla bekliyordum. Onu bugünlere getiren, yeniden sağlığına kavuşması için emek veren herkese minnettarım. Çok şükür, şu anda Behlül’ümüz çok iyi. İlker Hocamıza ve bütün ekibine emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.