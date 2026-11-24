Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, eğitim yoluyla geleceğe yön veren, bilgi ve tecrübeleriyle nesiller yetiştiren öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenliğin bilgi ve birikimin yanı sıra sabır, sevgi, emek ve fedakarlık gerektiren, insan hayatında derin izler bırakan müstesna bir meslek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Bir çocuğun dünyasına dokunmak, yeteneklerini keşfetmesine rehberlik etmek ve onu hayata hazırlamak, aynı zamanda bir milletin geleceğine yapılan en kıymetli katkılardan biridir." ifadesini kullandı.

Şimşek, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı, bilim ve teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada öğretmenlerin rehberliğinin her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

REKLAM

"Öğrencilerimizi yalnızca akademik bilgiyle donatmak değil, onları düşünen, sorgulayan, üreten, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisine ve yaşadığı topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştirmek de eğitimin temel hedefleri arasındadır. Bu doğrultuda devletimizin sağladığı imkanlar, eğitim kurumlarımızın çalışmaları, ailelerimizin desteği ve öğretmenlerimizin özverisiyle çocuklarımızın daha nitelikli eğitim imkanlarına kavuşması için gayret göstermeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki eğitim camiamızın ortak çabasıyla Sivas'ımızda nice başarılı nesiller yetişecek, ülkemizin yarınları daha da güçlenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur, görevlerini sürdüren öğretmenlerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum."