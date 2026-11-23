Sivas'ta kentten köye dönüşümü teşvik etmek ve çiftçi gelirinde artış sağlamak amacıyla geliştirilen kekik üretiminde, 2027 yılında bin 500 dekar ürün ekimi hedefleniyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve ekibi tarafından Sivas'ın tarımsal üretim potansiyelini geliştirmek amacıyla yürütülen Kekik Üretim Projesi, düzenlenen programda çiftçilere tanıtıldı. Geniş tarımsal alana sahip olan Sivas'ta ekimine başlanan kekik bitkisinin 2027 yılında bin 500 dekarda, 4 yıl sonunda ise 5 bin dekar alana yayılması hedefleniyor. Yaklaşık 20 yıl süren bilimsel ıslah ve geliştirme sürecinin ardından pazara sürülmeye uygun hale gelen kekik ile çiftçilerin kazancının artırılması hedefleniyor.

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Projenin lansman toplantısında konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Avrupa ve Amerika pazarına uygun kalitede bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Sivas, tarım anlamında çok geniş bir coğrafyaya sahip. Farklı iklim özellikleri, zengin bitki örtüsü ve bitki çeşitliliğiyle önemli bir yere sahip. 1520 yılı aşan bir bilimsel araştırma, genetik kaynak toplama ve bitki ıslahı çalışmaları bugün somut bir üretim modeline dönüşüyor. Bu proje Avrupa ve Amerika pazarlarının kalite beklentilerine cevap verecek yüksek standartlardaki kekik materyalinin geliştirilmesi; akademik bilginin, üretici ve sanayi iş birliğinde ekonomik değere dönüşmesinin en güzel örneklerinden biridir. Proje kapsamında 2027 yılında bin 500 dekar, 4 yıl içerisinde de 5 bin dekar üretim alanına ulaşılması hedeflenmektedir. Diğer bir hedef ise uygun üretim ve satış sağlandığında bir çiftçi ailesinin 4050 dekar kekik alanında dahi üretim sağlayabilecek bir üretim modelinin oluşturulabilmesidir. Bu durum kırsal kalkınma ve üretici gelirleri bakımından da çok büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

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"Tarım da savunma sanayi kadar stratejik bir alandır"

Prof. Dr. Tolga Karaköy ise, "Tarım savunma sanayi kadar stratejik bir alandır. Tarımda da kendi tohumumuzu kendi çeşitlerimizi ıslah etmek, suyumuzu korumak ve çiftçimizin üretimde kalmasını sağlamak aynı uzun vadeli kararlılığı hak ediyor. Çünkü kurak bir yıl geçtiğinde, ticaret aksadığında bir ülkenin elini güçlendiren şey yıllar öncesinden yetiştirdiği insan ve geliştirdiği üretim kapasitesidir. Bu meselenin Sivas ile bağı mevcut. Sivas'ın buğday, arpa ve baklagili soframızın temelini oluşturuyor. Biz kekik üretimi ile yöremizin desenine yeni bir seçenek katmak istiyoruz. Özellikle suyun sınırlı, aile arazilerinin küçük olduğu yerlerde çiftçimizin her dekarından elde ettiği gelir büyük önem taşıyor" dedi.

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Kekik üretiminin çiftçilere önemli bir kazanç sağlayacağını ifade eden Karaköy, "Biz kekik ile ilgili çalışmalarımızı yıllardır yürütüyoruz. Dekardan çok elde edilen geliri başka bir üründen elde etmek maalesef mümkün değil. Üretilen kekik, pazarın aradığı aromayı ve kaliteyi çok rahat bir şekilde yakalayan bir ürün. Önümüzde ki ıslah süreci çok uzun bir süreç, bu kekiğin bu şekilde üretilip bu hale gelmesi 1520 yıllık bir süreç. Ziraat mühendisleri olarak önümüzde ki görev bu emeği çiftçimizin tarlasında kazanca dönüştürmemiz gerekiyor. Hedefimiz uygun arazide ve düzenli bir pazarda 4050 dekar alanda kekik yetiştiren bir ailenin geçimini kendi toprağından sağlayabilmesini sağlamak. Bunun için de üreticimiz daha fideyi dikmeden, hangi kalitede ürün yetiştireceğine, hasadını nasıl yapacağına ve kime hangi şartlarda hangi fiyata satacağını bilmesi gerekir. Bizler herkes kendi sorumluluğunu üstlendiğinde, kentten köye dönmek isteyen bir gence görebileceği bir gelecek sunabiliriz" şeklinde konuştu.