Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Seminer Günleri'nde konuşan Prof. Dr. Fatih Törnük, günlük hayatta sıkça kullanılan plastik ambalaj, çay poşeti, karton bardak ve biberonlardaki görünmeyen mikroplastik ve kimyasal geçiş riskine dikkat çekti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Gıda Ambalajlarının İki Yüzü: Gıdaların Korunması, Kimyasal Migrasyon ve Mikroplastik Maruziyeti" başlıklı seminere; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Sabancıoğulları, dekan yardımcıları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış konuşmasında Seminer Günleri'nin güncel bilimsel konuların akademik ortamda tartışılmasına önemli katkı sunduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Sabancıoğulları'nın ardından kürsüye Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Törnük çıktı.

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Gıda ambalajlarının ürünleri oksijen, nem ve mikroorganizmalardan koruyarak raf ömrünü uzattığını ve gıda israfını önlediğini vurgulayan Prof. Dr. Törnük, ancak plastik materyallerin tamamen masum olmadığına işaret etti. Temel amaçlarının tüketicileri paniğe sevk etmek değil, bilimsel veriler ışığında farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Törnük, plastik ambalajlardaki asıl görünmeyen tehlikenin kimyasal migrasyon (kimyasal göç) ve mikroplastik maruziyeti olduğunu ifade etti.

Bilimsel araştırmalara göre plastik ambalajlarda 4 bin 283'ten fazla kimyasal maddenin bulunabildiğini ve bunların en az 148'inin insan ve çevre sağlığı açısından endişe verici sınıfta yer aldığını aktaran Törnük; yüksek sıcaklık, yağlı gıdalarla temas ve mekanik aşınmanın bu maddelerin gıdaya geçişini hızlandırdığını kaydetti. Besinler, su ve solunum yoluyla insan vücuduna giren mikroplastiklerin; hücresel işlev bozuklukları, oksidatif stres ve inflamasyon üzerindeki potansiyel etkilerinin bilim dünyası tarafından yakından takip edildiğini belirten Törnük, uzun dönemli risklere karşı ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı.

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Günlük hayatta maruziyeti azaltmak için altın kurallar

Prof. Dr. Törnük, sunumunun sonunda tüketicilerin günlük yaşamda alabileceği basit ama etkili önlemleri şöyle sıraladı,:

"Yiyecekleri plastik kaplar yerine cam veya seramik kaplarda ısıtın; mikrodalgaya uygun olmayan plastikleri kesinlikle kullanmayın. Sıcak içecekler ve paket servis yemekleri için mümkün olduğunca cam, porselen veya paslanmaz çelik tercih edin; sıcak gıdaları plastikle uzun süre temas ettirmeyin. Bıçak darbeleriyle çizilen ve aşınan plastik kesme tahtalarını vakit kaybetmeden değiştirin. Tek kullanımlık plastik tüketimini azaltın ve ambalajları üretim amaçları dışında tekrar kullanmayın."