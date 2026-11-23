Sivas'ta Kızılırmak kenarında olta atan amatör balıkçılar sazlıkların arasından çıkan yaban domuzunu görünce paniğe kapıldı. Bir süre çevrede gezinen yaban domuzu, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Sivas'ta hafta sonunu fırsat bilen amatör balıkçılar, soluğu Kızılırmak kenarında aldı. Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Kesik Köprü yakınlarına giden amatör balıkçılar, Kızılırmak'a olta attı. Sazlıkların arasından gelen sesi fark eden vatandaşlar, yaban domuzunun kendilerine yaklaştığını fark etti. Paniğe kapılarak ırmak kenarından uzaklaşan Gökhan Yılmaz, arkadaşları ile birlikte yaban domuzunu uzaklaştırdı. Yaban domuzunun sazlıkların arasında gezindiği anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Domuzu kendi imkanları ile uzaklaştırdığını söyleyen Gökhan Yılmaz, "Olayın olduğu gün ATV'ler ile doğaya gezmeye çıkmıştık. Tarihi Kesik Köprü'de mola verdik. Daha sonra çalıların arasından bir ses duydum, aşağıya baktığımızda büyük bir domuzun olduğunu fark ettik. Buralarda insanlarda vardı. Köprüde balık tutan ve ırmağın kenarında oturanlar vardı. Domuz, onların üzerine gitmeye başladı ve biz ATV ile önüne geçtik. Köprünün etrafında sağa sola koşuşturdu, sonra biz önümüze aldık ve kendi doğal ortamına doğru kovaladık. Biz doğadayız her zaman vahşi hayvanlarla karşılaşıyoruz. Ama şehir içinde insanlar her zaman görmüyor, o an da görünce korktular biraz. Biz domuzu görüne zaten insanları uyardık onlarda bulundukları yerden hemen uzaklaştılar. Domuz da korkmuş ne yaptığını bilmiyordu sonrasında da bölgeden uzaklaştı" dedi.