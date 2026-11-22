STSO'da meslek komitesi seçimleri yapıldı
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) meslek komitesi seçimleri yapıldı.
Giriş: 22.11.2026 - 21:02 Güncelleme:
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) meslek komitesi seçimleri yapıldı.
Yavuz Selim İlkokulu'nda düzenlenen seçimde, mevcut başkan Zeki Özdemir mavi listeyle, Mustafa Eken ise beyaz listeyle yarıştı.
Seçimde Eken'in yarıştığı liste 57 meclis komite üyesiyle çoğunluğu elde ederken, Özdemir'in yarıştığı liste ise 21 meclis komite üyesi kazandı.
Yönetim kurulu başkanının belirleneceği seçim daha sonra yapılacak.
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