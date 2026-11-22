Doğan, öğrencilerin kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunan eğitim faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek, bu tür çalışmalarla öğrencilere yeni öğrenme fırsatları sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kursun pazar günleri verildiğini ve 6 ay süreceğini belirten Doğan, çeşitli mantık oyunlarının yer aldığı kurs kapsamında öğrencilerin dikkat, odaklanma, mantıksal düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerinin oyunlar aracılığıyla desteklenmesini hedeflediklerini ifade etti.

Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Haluk Doğan, açıklamasında, usta öğretici Zerda Yalçın tarafından verilen kursa çok sayıda öğrencinin katıldığını söyledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik akıl ve zeka oyunları kursu açıldı.

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