Sivas'ta havanın soğumasıyla birlikte vatandaşlar, kışlık bot ve mont fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yeni ürün almak yerine eski bot ve montlarını tamir ettirmeyi tercih ediyor.

Sivas'ta kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle vatandaşlar, kışlık hazırlıklarına hız verdi. Özellikle bot ve mont fiyatlarının yüksek olması, vatandaşları mevcut kıyafetlerini değerlendirmeye yöneltti. Yeni bot ve mont almak yerine yırtılan, sökülen, fermuarı bozulan veya su alan ürünlerini tamir ettiren vatandaşlar, bu sayede kışa daha ekonomik hazırlanmayı tercih ediyor. Esnaflar ise kış sezonuyla birlikte tamir taleplerinin arttığını belirterek özellikle bot alırken kaliteli ve deri ürünlerin tercih edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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"Pahalı bot almak yerine tamir yaptırmaya getirenler çok oluyor"

İmitasyon ürünlerin tamirinin sağlam olmadığını ifade eden ayakkabı tamircisi Gökhan Uygur, "Vatandaşlarımız yağmur şiddetini arttırmadan, kar yağışları başlamadan bot tedariklerini yapsınlar. Yapılacak tamirleri var ise yapılsın. Çünkü bot ıslakken tamiri tam olmuyor. Bot alırken de deri olmasına sağlam olmasına dikkat etsinler. İmitasyon ürünlerden uzak dursunlar. Ucuz ayakkabı alacağım diye daha fazla sorun yaşamasınlar imitasyon ucuz ama tamiri zor oluyor ve sağlıklı olmuyor. Şu an botlarda yırtılma, su alma, fermuar, kışlık bakım gibi tamirler yapıyoruz. Pahalı bot almak yerine tamir yaptırmaya getirenler çok oluyor" dedi.

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Mont tamirinin yenisini almaktan daha mantıklı olduğunu söyleyen terzi Mahmut Morgül ise "Şu an montlar pahalı olduğu için kışlık giysilerini tamire getirenler daha çok oluyor. Kol kısaltma, daraltma, fermuar, gibi tamirler yapıyoruz. Şu an daha çok mont tamiri geliyor. Dediğim gibi kısaltma, daraltma, yırtık, sökük, fermuar değişimi yapıyoruz. Onun dışında kışlık kadife pantolonlar geliyor. Şu an fiyatlar yüksek olduğu için insanlar eskiyi tamir ettirerek tekrar giyiyor" diye konuştu.