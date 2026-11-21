Sivas'ta uygulama noktasında durdurulan araçtan kedi sesi geldiğini fark eden polis memuru, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Polis memurunun dikkati, gönülleri fethetti.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde uygulama yaptı. Uygulama noktasında durdurulan bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden polis memuru, kaputu açarak kediye ulaşmaya çalıştı. Bir süre kediye ulaşmaya çalışan trafik polisi, kediyi bulunduğu yerden çıkararak kontrol etti. Polis memurunun dikkati ve merhameti, yürekleri ısıttı.