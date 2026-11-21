Sivas’ta faaliyet gösteren Bir El De Sen Uzat gönüllü yardım ekibi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım toplamak amacıyla ‘Gönül Sofrası’ etkinliği düzenledi. Bir El De Sen Uzat Yardım Ekibi Onursal Başkanı Ahmet Özaydın, yardımlarını yıl boyunca sürdürdüklerini ifade ederek sıradaki hedeflerinin kötü alışkanlıklarla mücadele eden gençlere destek olmak olduğunu söyledi.

Sivas’ta yetimler, engelliler ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdüren Bir El De Sen Uzat gönüllü yardım ekibi, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla ‘Gönül Sofrası’ etkinliğinde ailelerle bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı programıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım toplandı. Yıl içerisinde belirli aralıklarla benzer etkinlikler düzenleyen ekip, elde edilen gelirleri ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor. Kamu kurumlarıyla da istişare içerisinde hareket eden ekip, ihtiyaç sahibi ailelere odun, kömür, eşya ve hastane hizmeti gibi birçok konuda destek sağlıyor.

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Etkinlikte konuşan Bir El De Sen Uzat Yardım Ekibi Onursal Başkanı Ahmet Özaydın, "Bir El De Sen Uzat gönüllü yardım ekibi zaman zaman toplum yararına yetim öncelikli, böyle kahvaltılar düzenler. Bu kahvaltılardan elde edilen geliri öncelikle yetimlerin, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılamak üzere kullanır. Bizler yıl içerisinde 34 defa bu şekilde bir faaliyette bulunuruz. Bundan dolayı da hem dayanışmanın hem de yardımlaşmanın önemini dostlarımız ve aileler öğrenmiş oluyor ve bize daha fazla yardım geliyor. Çünkü bu etkinlik önemli bir dayanışma ve paylaşım örneği" dedi.

Yapılan yardımların ardından sıradaki hedeflerinin kötü alışkanlıklarla mücadele eden gençlere yardım etmek olduğunu söyleyen Özaydın, "Biz grup olarak bir ailenin bir insanın ne sorunu varsa yakından ilgileniyoruz. Bize ihtiyaç sahibinin muhtarı, komşusu haber veriyor ve biz hızlı bir şekilde ekip olarak adrese giderek ailenin durumuna bakıyoruz. Daha sonra kişinin ve ya ailenin odun, kömür, eşya ve hastane gibi ne ihtiyacı varsa müdahale ediyoruz ve çevremizi devreye sokarak faydalı hizmetler yapıyoruz. Ben ve ekibimizin çevresinin vasıtasıyla bu yardımlarımızı on iki ay boyunca sürdürüyoruz. Şimdi ki hedefimiz daha çok gençlerin bir takım problemlerini çözmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle ve diğer ilgili kurumlarla istişare ederek gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmanın yolunu arayacağız. Şu an Türkiye ve Sivas’ta gerçekten bu anlamda ciddi bir sıkıntı var. gençler kolaylıkla kötü alışkanlıklara bulaşabiliyorlar" diye konuştu.