Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenciler ile bir araya gelen Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, yapay zekanın şu an emekleme aşamasında olduğunu söyleyerek, "Şu an yapay zeka devrimi var, önümüzde ki iki yıl sonra hayal edemeyeceğimiz şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (CÜTAM) tarafından düzenlenen "Bilim Yolunda Yürümek" adlı bilim söyleşisine katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğr. Üyesi Sezgin Bakırdere öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Kimya alanında ve kutuplarda çalışmalar yürüten Bakırdere, yapay zekanın kullanıcısı değil üreticisi olunması gerektiğini dile getirdi.

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Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, "Yapay zeka hayatımızın bir parçası olmak zorunda. Ama şu an yapay zeka emekleme aşamasında. Çünkü yapay zeka şu an insanların sosyal medyaya yazdığı bir konuyu bilgi olarak kabul ediyor. internette bulduğu her şeyi harmanlayarak bize bir cevap olarak sunuyor ve cevaplar çokta doğru olmuyor. İki yıl sonra hayal edemeyeceğimiz şeyler olacak, beş yıl sonra neler olacak neler. Şu an yapay zeka devrimi var ben her zaman söylerim ‘hayatta sörf tahtamızın hep yanımızda olması lazım. Fırsat olarak önümüze bir dalga geldiğinde sörf tahtan yanındaysa o dalganın üzerinde sörf yaparsın yoksa o dalga senin üstünden geçer.’ Yapay zeka şu anda bir dalga bizimde elimizde bir sörf tahtası olması gerekli. Yapay zeka hayatımızın bir parçası ama sadece yemek tarifi için değil. Kullanıcı olmamamız lazım. Üretici olmamız lazım. Yapay zekada Amerika’nın yaptığının kullanıcısı olmamamız lazım. Biz yapalım onlar kullansınlar" dedi.