Sivas Valiliğinin kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yansıtan kısa tanıtım filmleri, "Yüksek Hızlı Tren ile Sivas'ı Keşfet" sloganıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine ait LED ekranlarda yayımlanmaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmak, kente yönelik turizm hareketliliğini artırmak ve ziyaretçi sayısının yükselmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filmleri, Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başkentin farklı noktalarındaki LED ekranlarda vatandaşlarla buluşuyor.

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Anadolu'nun köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapan Sivas'ın tarihi yapıları, doğal güzellikleri, zengin gastronomi lezzetleri, kültürel mirası ve turistik değerlerinin yer aldığı kısa filmlerle, başkentte yaşayan vatandaşların Sivas'ı daha yakından tanımaları ve kente yönelik turistik ilginin artırılması hedefleniyor.

Milli mücadele tarihindeki önemli yeri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşan tarihi eserleri, doğal güzellikleri, termal kaynakları ve zengin gastronomi kültürüyle dikkati çeken Sivas, sahip olduğu turizm değerleriyle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor.

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- Tanıtım filmleri hızlı trende de yayımlanacak

Gelişen ulaşım altyapısı ve yüksek hızlı tren seferleriyle başkente daha da yakınlaşan Sivas'ı keşfetmeye davet eden tanıtım filmleri, Sivas'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarıyor.

Ayrıca hazırlanan içerikler, ülke genelindeki tüm yüksek hızlı tren seferlerinde de tren içi ekranlarda yolcularla buluşacak.