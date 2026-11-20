Sivasspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalar ile tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Bursaspor ile Ekenler Beton Sivasspor, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
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