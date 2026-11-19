Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçede yapımı devam eden projeleri inceledi.

Yapımı süren gasilhane, morg ve taziye alanında incelemelerde bulunan Gültekin, yaptığı açıklamada, ilçede uzun yıllardır ihtiyaç duyulan müstakil gasilhane ve morg projesinde sona geldiğini söyledi.

Cenaze işlemlerinin daha sağlıklı, düzenli ve uygun koşullarda gerçekleştirilebilmesi amacıyla yürütülen çalışmanın teslimine sayılı günler kaldığını ifade eden Gültekin, şunları kaydetti:

"Proje, hemşehrilerimizin zor ve hassas günlerinde önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Garipler ve Yıldırım mahallelerinde bulunan mezarlıklarda toplam 4 taziye alanı olacak. Taziye alanlarında vatandaşlar hava şartlarından etkilenmeden, ayakta bekleme ve benzeri sıkıntılar yaşamadan taziyelerini daha rahat ve uygun koşullarda kabul edecek."