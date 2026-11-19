Suşehri Belediyesi, ilçedeki asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Özkan, Önder Bayram ve Edanur Gökçe Düz ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde asfalt çalışması yapan görevlileri ziyaret etti.

Kayaoğlu, açıklamasında, yapılan çalışmalarla bölgedeki ulaşım konforunun güzelleştiğini ifade etti.

İlçenin ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşlara daha güzel, daha konforlu yollar sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Sokağımızda öncelikle yağmur suyu altyapı çalışmalarını yaptık. Daha sonra ÇEDAŞ ekiplerimiz tarafından aydınlatma direkleri için yeraltı kablo serimi yapıldı. Şimdi ise toplam yaklaşık bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek güzel bir hizmeti halkımızın hizmetine sunduk. Destek veren kurumlarımıza ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum."