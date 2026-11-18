Sivas'ta uzun süredir nefes darlığı yaşayan 48 yaşındaki vatandaşın astım hastası olmadığı, hava yolunda yabancı cisim olduğu belirlendi.

Öksürük ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle uzun süre astım tedavisi gören 48 yaşındaki Fatma Harun Erdoğmuş, şikayetlerinin devam etmesi üzerine SCÜ Hastanesine başvurdu. Yapılan değerlendirmelerde ve bilgisayarlı tomografi incelemesinde, sağ akciğere hava taşıyan intermediyer bronşta bir lezyon belirlendi. Daha önce iki kez bronkoskopi işlemi uygulanmasına rağmen kesin tanıya ulaşılamayan hastada, mevcut tanının akciğer kanseri ihtimalini düşündürmesi üzerine cerrahi müdahale planlandı. SCÜ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey ve ekibi tarafından ameliyat öncesinde gerçekleştirilen rijit bronkoskopi işleminde hava yolu ayrıntılı olarak incelendi. Titizlikle yürütülen bu inceleme sırasında, lezyon görünümünün derininde bir yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

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Yabancı cisim çıkarıldı, şikayetler geriledi

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey ve ekibinin doğru tanıya dayalı yerinde müdahalesiyle bronştaki yabancı cisim başarıyla çıkarıldı. Müdahalenin ardından hastanın uzun süredir devam eden öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinde belirgin bir gerileme görüldü. Gerçekleştirilen bu müdahale, uzun süreli ve tedaviye yanıt vermeyen solunum yolu yakınmalarında kapsamlı değerlendirmenin ve doğru tanının önemini bir kez daha ortaya koydu. Öte yandan operasyonun ardından sağlığına kavuşan kadın hasta, doktoruna teşekkür mektubu yazdı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, yetkin akademik hekim kadrosu ve nitelikli tanıtedavi uygulamalarıyla hastalara güvenilir sağlık hizmeti sunmayı sürdürüyor.