Bu kapsamda operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin hastanede çekilen röntgen ve tomografi sonuçlarında midelerinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı, Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

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