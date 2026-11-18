Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) hayata geçirilen "İyilikler Tırı", Sivas'taki kanser hastası çocuklara ve ailelerine yardım malzemesi ulaştırdı.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde konuşlanan tırdaki giyim, kırtasiye ve temizlik malzemeleri ile gıda ürünleri, ekipler tarafından ailelere takdim edildi.

Burada düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de etkinlik alanını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

LÖSEV Sosyal Hizmet Koordinatör Yardımcısı Merve Çetinkaya, yaptığı açıklamada, "İyilikler Tırı"nın Sivas'taki kayıtlı ailelere ayni desteklerini ilettiğini söyledi.

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Tırın Çorum ve Tokat'tan sonra Sivas'a geldiğini, daha sonra Kayseri'ye gideceğini belirten Çetinkaya, "Amacımız illerimizde kayıtlı kanser hastalarına yardımlarımızı iletebilmek. Ailelerimiz buradan kıyafet, kuru gıda, hijyen paketi, oyuncak, halı, nevresim takımı gibi temel ihtiyaçlarını kapsayan yardımlardan faydalanıyor. Burayı tamamen açık bir mağaza gibi ailelerimiz için hazırlıyoruz. Onlar da gelerek ihtiyaçlarına yönelik alışverişlerini yapıyor." diye konuştu.

Çetinkaya, aynı zamanda hastaların ve ailelerin sosyal hayattaki aktivitelerini önemsedikleri için sosyal faaliyetler düzenlediklerini ifade ederek, "Sadece İyilik Tırı'nda değil, yılın 365 günü ailelerimiz için sosyal faaliyetler, etkinlikler düzenleyip onların tekrar sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

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Etkinliğe, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Esra Meran Uslu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile vatandaşlar katıldı.