Edinilen bilgilere göre kaza, Çetinkaya beldesinin yaklaşık 5 kilometre yakınlarında meydana geldi. Divriği ilçesinden ihbar üzerine yola çıkan 58 ACL 968 plakalı ambulans, park halindeki 58 EY 879 plakalı traktöre çarptı. Kazada ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi ile traktör sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.