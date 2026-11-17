14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabet hastalarına uyarılarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Ayşenur Canan Benli, fizyoterapi ve rehabilitasyonun diyabet tedavisini destekleyen önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşenur Canan Benli, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabet hastalığında fiziksel aktivite ve fizyoterapinin önemine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Diyabetin kan şekerinin yükselmesiyle karakterize kronik ve metabolik bir hastalık olduğunu belirten Benli, hastalığın pankreas tarafından yeterli miktarda insülin üretilememesi veya insülinin vücutta etkili şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıktığını ifade etti. Tip 1 ve Tip 2 başta olmak üzere farklı diyabet türlerinin bulunduğuna dikkat çeken Benli, sık idrara çıkma, aşırı susama, ağız kuruluğu, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtilerin görülebildiğini belirtti. Kontrol altına alınmayan diyabetin kalpdamar sistemi, böbrekler, gözler, sinir sistemi ve kasiskelet sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini vurguladı.

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Diyabet tedavisinde fiziksel aktivitenin önemi

Diyabet tedavisinin temel amacının kan şekeri seviyesini kontrol altında tutmak, komplikasyonları önlemek ve bireyin yaşam kalitesini korumak olduğunu ifade eden Benli, tedavi sürecinin multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini belirtti. İlaç tedavisi, düzenli kontroller, kişiye özgü beslenme ve fiziksel aktivitenin diyabet yönetiminde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Fizyoterapi ve rehabilitasyonun diyabet tedavisini destekleyen önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Benli, kişiye özel planlanan egzersizlerin kasların glikoz kullanımını artırarak kan şekeri kontrolüne katkı sağladığını ifade etti. Egzersizlerin aynı zamanda insülin duyarlılığını artırdığını; kas kuvveti, fiziksel kapasite, denge ve fonksiyonel hareketliliğin korunmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

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Kişiye özel egzersiz programları öneriliyor

Diyabetli bireylerde aerobik, direnç ve denge egzersizlerinin uygun şekilde planlanarak uygulanabileceğini belirten Benli, egzersiz programlarının kişinin yaşı, fiziksel kapasitesi, diyabet süresi, mevcut komplikasyonları ve genel sağlık durumu dikkate alınarak fizyoterapist tarafından kişiye özel hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Diyabetin neden olabileceği periferik nöropati, duyu kaybı, kas kuvvetinde azalma, denge problemleri ve yürüme güçlüklerinin yönetiminde de fizyoterapistlerin önemli görevler üstlendiğini ifade eden Benli, fiziksel aktivitenin yalnızca fiziksel sağlığı değil, bireyin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini de desteklediğini vurguladı.