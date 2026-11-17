Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, NASA Uzay Uygulamaları Yarışması'na (NASA Space Apps Challenge) ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi koordinasyonunda ilk kez düzenlenen NASA Space Apps Challenge Sivas 2026, uluslararası ölçekte elde edilen önemli bir başarıyla tamamlandı.

Organizasyona gösterilen yoğun ilgi ve katılımcı sayısının 100’ü aşması üzerine NASA tarafından Sivas etkinliğine özel kontenjan tanındı.

Normal şartlarda bir takımla sınırlı olan global değerlendirme kontenjanı, Sivas organizasyonuna gösterilen yoğun ilgi doğrultusunda beş takıma yükseltildi. Böylece organizasyonda geliştirilen projelerle beş takım, global liderlik değerlendirmesinde yer alma hakkı elde etti.

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Lise öğrencileri, 14 Kasım’da başlayan ve yaklaşık 30 saat süren proje maratonunda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri ve farklı üniversitelerden gençler takımlar halinde bir araya geldi. Katılımcılar, seçtikleri NASA challenge konuları üzerinde çalışarak bilimsel ve teknolojik sorunlara çözüm üreten projeler geliştirdi, iki gün süren yoğun çalışmanın ardından takımlar, projelerini jüriye sundu.

Organizasyon, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevcihan Gürsoy’un destekleri ve NASA Space Apps Challenge Sivas Local Lead’i, Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Emir Arda Tomaç’ın koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

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Takımların geliştirdiği projeler, akademisyenlerden oluşan dokuz kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirmede projelerin etkisi, yaratıcılığı, geçerliliği, ilgililiği ve sunum başarısı esas alındı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Cosmic Bond, Yiğido Orbit, Turkish Delight, MarsUP ve 2 gbram takımları global birincilik sürecinde yer alma hakkı kazandı.

NASA Space Apps Challenge 2026 kapsamında global jüri değerlendirmesi 18-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek, global finalistler 17 Aralık’ta, global kazananlar ise ocak ayında NASA tarafından açıklanacak.