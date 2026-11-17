İŞKUR Gençlik Programı'ndan Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) eğitim gören 1827 öğrenci yararlanacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SCÜ bünyesinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı'nın açılış programı ve programa katılan öğrencilere yönelik zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, 4 Eylül Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversitelerin yalnızca teorik bilginin aktarıldığı kurumlar olmadığını, gençleri çalışma hayatına ve geleceğe hazırlayan önemli eğitim merkezleri olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra mesleki beceriler kazanmalarını, iş hayatını tanımalarını ve mezuniyet öncesinde deneyim edinmelerini önemsediklerini belirten Şengönül, İŞKUR Gençlik Programı'nın gençlere hem ekonomik destek sağlayan hem de çalışma hayatına hazırlayan önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

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Şengönül, üniversitede programa gösterilen yoğun ilgi sonucunda 12 bin başvuru alındığını ve 1827 öğrencinin programdan yararlanmaya hak kazandığını ifade ederek, kontenjanın 1549'unun merkez kampüse, kalan kısmının ise ilçelerdeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarına ayrıldığını anlattı.

Program kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Öğr. Gör. Nihan Ümit Yıldız tarafından, öğrencilere yönelik zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Eğitimde çalışma ortamında karşılaşılabilecek riskler, iş kazalarının önlenmesi, alınması gereken güvenlik tedbirleri ve güvenli çalışma bilinci konularında bilgi verildi.